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В Подмосковье за сутки вылечившихся от COVID-19 вдвое больше заболевших
Впервые число выздоровевших после COVID-19 в Московской области за сутки почти вдвое больше количества заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье за сутки вылечившихся от COVID-19 вдвое больше заболевших

15:27 20.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Впервые число выздоровевших после COVID-19 в Московской области за сутки почти вдвое больше количества заболевших, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"591 случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Подмосковье за сутки ... Выздоровели и выписались 22 596 человек", - говорится в сообщении.
Накануне сообщалось о 21 488 выздоровевших пациентах.
Всего в регионе зафиксированы 53 320 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, умерли 778 заболевших, утончили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМосковская область (Подмосковье)Общество
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