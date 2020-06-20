На Варшавском шоссе в Москве подтопило дорогу

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Движение на Варшавском шоссе в Москве затруднено на несколько километров из-за подтопления дороги дождем, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.
"На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях. Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда",- говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях. Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда! pic.twitter.com/WZJ8qdI2LA— ЦОДД (@gucodd) June 20, 2020
В пресс-службе ЦОДД также пояснили РИА Новости, что движение затруднено на несколько километров.
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