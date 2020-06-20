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На Варшавском шоссе в Москве подтопило дорогу
Движение на Варшавском шоссе в Москве затруднено на несколько километров из-за подтопления дороги дождем, сообщает столичный Центр организации дорожного... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:34
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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центр организации дорожного движения (цодд), москва, общество

На Варшавском шоссе в Москве подтопило дорогу

15:27 20.06.2020 (обновлено: 15:34 20.06.2020)
1430
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Движение на Варшавском шоссе в Москве затруднено на несколько километров из-за подтопления дороги дождем, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.
"На Варшавском шоссе в районе пересечения с Дорожной улицей подтопило проезжую часть. Движение осуществляется по левым рядам в обоих направлениях. Объезжайте данный участок, заранее выбирайте пути объезда",- говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.
В пресс-службе ЦОДД также пояснили РИА Новости, что движение затруднено на несколько километров.
Дождь в Москве
Вчера, 09:27
В Москве в субботу ожидают грозы и град
012102
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваОбщество
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