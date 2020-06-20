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"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
"Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:17
россия
роскосмос
экономика
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https://ria.ru/20200618/1573095379.html
Уберите из расчета зп Рогозина и его товарищей, и увидите реальную среднюю зарплату...
56
"...сообщила "Новая газета" со ссылкой на собственные источники." - где то я это уже слышал ))
28
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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353
60
россия, роскосмос, экономика

"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

15:23 20.06.2020 (обновлено: 16:17 20.06.2020)
10548
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. "Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370 тысяч рублей в месяц.
Об этом писала "Новая газета". По словам ее источников, по итогам внутрикорпоративного аудита выяснилось, что с 2018 года в Объединенной ракетно-космической корпорации не реализовали ни один из профильных проектов, а сама корпорация тащит за собой многомиллионные убытки. При этом средняя зарплата в 2019 году составляла 370 тысяч рублей, а двумя годами ранее — 523 тысячи.
В "Роскосмосе" отметили, что служба внутреннего аудита регулярно проверяет предприятия ракетно-космической промышленности.
"Результаты таких проверок напрямую доводятся до генерального директора "Роскосмоса", — заявили в пресс-службе.
Объединенная ракетно-космическая корпорация создавалась как холдинговая структура, которая объединит под собой всю промышленность при сохранении Федерального космического агентства и тем самым разделит полномочия исполнителя и заказчика. Однако позже эти задачи объединили под вновь созданной госкорпорацией "Роскосмос". В последние годы Объединенная ракетно-космическая корпорация занимается вопросами диверсификации в ракетно-космической отрасли.
Как следует из отчета "Роскосмоса", в самой госкорпорации зарплата за 2018 год составила в среднем порядка 400 тысяч рублей в месяц.
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РоссияРоскосмосЭкономика
Популярные комментарии
Уберите из расчета зп Рогозина и его товарищей, и увидите реальную среднюю зарплату...
20 июня, 15:41
РПРоман Пнр
4730006
"...сообщила "Новая газета" со ссылкой на собственные источники." - где то я это уже слышал ))
20 июня, 15:26
ИИгорь
1920007
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