https://ria.ru/20200620/1573233367.html
"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей
"Роскосмос" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:23
2020-06-20T16:17
россия
роскосмос
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1400x0_80_0_0_e9a18b7b185b5b9eb21d4e1f1332b7f3.jpg
https://ria.ru/20200618/1573095379.html
Роман Пнр
Уберите из расчета зп Рогозина и его товарищей, и увидите реальную среднюю зарплату...
56
Игорь
"...сообщила "Новая газета" со ссылкой на собственные источники." - где то я это уже слышал ))
28
16
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:0:2498:1405_1400x0_80_0_0_e9a18b7b185b5b9eb21d4e1f1332b7f3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_242:0:2331:1567_1400x0_80_0_0_9fa2f0cb245eda731ce51eab616eaa11.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_503:0:2070:1567_1400x0_80_0_0_2ceec48bb8286eea39f160631ef2534d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, роскосмос, экономика
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
"Роскосмос
" прокомментировал сообщения СМИ о том, что проверка обнаружила, что средняя зарплата в Объединенной ракетно-космической корпорации составляет 370 тысяч рублей в месяц.
Об этом писала "Новая газета
". По словам ее источников, по итогам внутрикорпоративного аудита выяснилось, что с 2018 года в Объединенной ракетно-космической корпорации не реализовали ни один из профильных проектов, а сама корпорация тащит за собой многомиллионные убытки. При этом средняя зарплата в 2019 году составляла 370 тысяч рублей, а двумя годами ранее — 523 тысячи.
В "Роскосмосе" отметили, что служба внутреннего аудита регулярно проверяет предприятия ракетно-космической промышленности.
"Результаты таких проверок напрямую доводятся до генерального директора "Роскосмоса", — заявили в пресс-службе.
Объединенная ракетно-космическая корпорация создавалась как холдинговая структура, которая объединит под собой всю промышленность при сохранении Федерального космического агентства и тем самым разделит полномочия исполнителя и заказчика. Однако позже эти задачи объединили под вновь созданной госкорпорацией "Роскосмос". В последние годы Объединенная ракетно-космическая корпорация занимается вопросами диверсификации в ракетно-космической отрасли.
Как следует из отчета "Роскосмоса", в самой госкорпорации зарплата за 2018 год составила в среднем порядка 400 тысяч рублей в месяц.