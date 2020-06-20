"Роскосмос" прокомментировал публикации о зарплатах в 370 тысяч рублей

Объединенная ракетно-космическая корпорация создавалась как холдинговая структура, которая объединит под собой всю промышленность при сохранении Федерального космического агентства и тем самым разделит полномочия исполнителя и заказчика. Однако позже эти задачи объединили под вновь созданной госкорпорацией "Роскосмос". В последние годы Объединенная ракетно-космическая корпорация занимается вопросами диверсификации в ракетно-космической отрасли.