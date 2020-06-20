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В Мадриде прошла акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков
Акция медиков в память о погибших во время эпидемии COVID-19 коллегах и с требованием к властям улучшить условия труда состоялась в Мадриде. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:58
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коронавирус covid-19, мадрид (город), сальвадор, испания, в мире

В Мадриде прошла акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков

15:22 20.06.2020 (обновлено: 15:58 20.06.2020)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
МАДРИД, 20 июн - РИА Новости, Елена Шестернина. Акция медиков в память о погибших во время эпидемии COVID-19 коллегах и с требованием к властям улучшить условия труда состоялась в Мадриде.
Несколько сот врачей собрались перед зданием правительства сообщества Мадрид на центральной площади Пуэрта-дель-Соль, чтобы, как заявил инициатор акции, профсоюз медиков AMYTS, "отстоять права медицинских работников".
Стена памяти: стихийный мемориал в честь медиков в Петербурге
29 апреля, 15:42
"Стена памяти": стихийный мемориал в честь медиков в Петербурге В Петербурге появилась "Стена памяти". Она посвящена медикам, погибшим во время борьбы с коронавирусом. На табличках 9 имен. Автор идеи – местная жительница Ирина Маслова – призывает всех приносить цветы к мемориалу.
Участники почтили минутой молчания память своих коллег, умерших от COVID-19. Они зачитали имена семнадцати медиков, ставших жертвами эпидемии в столичном регионе. Всего в Испании за последние месяцы от коронавируса умерли более 60 врачей, санитаров, медсестер, медбратьев. Более 50 тысяч сотрудников больниц и социальных учреждений были заражены. На первом этапе эпидемии медперсонал испытывал острую нехватку санитарного материала для обеспечения собственной безопасности. Во многих случаях врачи работали без соответствующей защиты. Часто маски, защитные экраны, халаты приходилось делать вручную из подручных средств. Так, медики во многих больницах шили халаты из мусорных мешков и непромокающих пеленок.
В начале акции медики выложили на брусчатке площади сердце из чёрных листов бумаги. В честь медиков жители Испании во время эпидемии каждый день в 20.00 устраивали овации. Однако на этот раз, несмотря на то, что организаторы призывали прийти на площадь не только медиков, но и всех жителей Мадрида, на ней были почти исключительно люди в белые халатах.
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
1 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
2 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
3 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
4 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
© РИА Новости / Елена ШестернинаАкция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
5 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
1 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
2 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
3 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
4 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
5 из 5
Акция памяти погибших во время эпидемии COVID-19 медиков в Мадриде, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
"Мы собрались, чтобы почтить память наших коллег, которые умерли во время эпидемии, но также чтобы вновь обратить внимание на проблемы, которые мы требуем решить уже давно - улучшить систему здравоохранения и условия работы. Мы протестуем уже долгое время и все время говорим об одном и том же - плохом отношении к профессии врача", - сказал РИА Новости генеральный секретарь AMYTS Хулиан Эскерра.
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Министр здравоохранения Сальвадор Илья на этой неделе пообещал, что правительство увеличит расходы на медицину до 7% ВВП. Однако Хулиан Эскерра считает, что подобные обещания "делали многие". "Я хочу увидеть, что эти расходы действительно будут внесены в госбюджет. Кроме того, автономные сообщества также имеют возможность выделять средства на здравоохранение. Так что просто обещания нас не устраивают. Мы месяцами слушали, что нам предоставят санитарные материалы, защиту, что будет улучшена структура работы. И мы все видели, как было на самом деле", - сказал Эскерра.
"К нам, квалифицированным специалистам, относятся несправедливо - примерно 40% медиков не имеют постоянных контрактов, у нас одни из самых низких зарплат в Европе, у врачей очень большая нагрузка", - пояснил он.
Участники акции сняли белые халаты, под которыми была траурная чёрная одежда, и повернулись спиной к Королевскому дому почты - зданию, где размещается правительство сообщества Мадрид, - чтобы продемонстрировать своё отношение к отсутствию уважения к их труду со стороны столичных властей.
Луис работает в мадридской клинике "12 октября" резидентом-офтальмологом, во время эпидемии он помогал работать с пациентами с COVID-19 и сам переболел коронавирусом. Сегодня он впервые участвует в акции в защиту прав медиков. "Я пришел сегодня, чтобы выразить недовольство властям, в первую очередь, как они пытались урегулировать ситуацию во время пандемии. Материалов, средств не хватало и раньше, а эпидемия лишь выявила еще больше все эти проблемы. Сейчас есть возможность привлечь внимание к этой теме общества", - сказал молодой человек. По его словам, базовая зарплата резидентов (ординаторов), а в Испании сейчас не хватает примерно 8 тысяч резидентов, около 900 евро с вычетом налогов плюс оплата часов за дежурство. Резиденты больниц требуют повышения зарплат (в разных автономных сообществах они разные), они также недовольны большой перегрузкой работы и расписанием часов, которые они должны "отдежурить".
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
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В следующий вторник медработники проведут акцию протеста перед министерством здравоохранения Испании в связи с его решением проводить конкурс на распределение мест резидентов в больницах среди выпускников медицинских институтов онлайн, а не очно. Проведение конкурсов должно начаться 2 июля. По мнению медиков, нет никаких препятствий проводить распределение очно, учитывая, что 21 июня в стране снимается режим повышенной готовности и восстанавливается передвижение по стране. Медики-резиденты обещают начать 13 июля забастовку, если им не удастся прийти к соглашению с властями.
Акции протеста медиков с требованием улучшения условий труда регулярно проходят в последние недели в разных городах Испании. В двадцатых числах апреля, то есть еще во время эпидемии, было создано Движение медиков, объединенных за свои права (MUD). Оно предупреждает, что в ближайшие месяцы систему здравоохранения ждет коллапс: из-за эпидемии коронавируса больницы не могли принимать многих пациентов с другими заболеваниями и сейчас выстраиваются длинные очереди для постановки диагноза, сдачи анализов, и те, кому необходима помощь, могут ее не дождаться.
Кроме того, MUD собирает подписи под письмом на имя министра с просьбой наградить всех медиков, которые стали жертвами эпидемии COVID-19, гражданским орденом здравоохранения.
Испанские медработники стали лауреатами этого года премии принцессы Астурийской - самой престижной в стране - в номинации "Согласие".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мадрид (город)СальвадорИспанияВ мире
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