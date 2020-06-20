Мурашко рассказал о планах возобновить диспансеризацию в регионах

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о восстановлении диспансеризации в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.

"Сегодня мы обсуждаем уже планы по восстановлению диспансеризации населения в тех регионах, где процесс инфекционный остановился, и где можно в медицинских организациях допустить уже проведение плановых диспансерных осмотров", - сказал Мурашко на встрече президента с медицинскими работниками.