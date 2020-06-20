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Мурашко рассказал о планах возобновить диспансеризацию в регионах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о восстановлении диспансеризации в тех регионах, где это позволяет... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:17
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
60
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россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), владимир путин, общество

Мурашко рассказал о планах возобновить диспансеризацию в регионах

15:17 20.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту России Владимиру Путину о восстановлении диспансеризации в тех регионах, где это позволяет эпидемиологическая ситуация.
"Сегодня мы обсуждаем уже планы по восстановлению диспансеризации населения в тех регионах, где процесс инфекционный остановился, и где можно в медицинских организациях допустить уже проведение плановых диспансерных осмотров", - сказал Мурашко на встрече президента с медицинскими работниками.
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РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Владимир ПутинОбщество
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