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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200620/1573233089.html
Горы Тяньшань стоят: воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне
В фильме рассказывается о судьбах простых людей, о героях, которые сражались с террористами в Синьцзяне, об очевидцах террористических актов и тех, кто выжил в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:17
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, в мире

Горы Тяньшань стоят: воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

15:17 20.06.2020
95
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПолицейские в Китае
Полицейские в Китае
© РИА Новости / Мигель Кандела
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Полицейские в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В фильме рассказывается о судьбах простых людей, о героях, которые сражались с террористами в Синьцзяне, об очевидцах террористических актов и тех, кто выжил в них. Эти истории подобраны таким образом, чтобы показать китайским и зарубежным зрителям ту огромную цену, которую Синьцзян заплатил за поддержание стабильности и безопасности, чтобы раскрыть правду о террористических атаках в этом регионе, и чтобы люди узнали о мерах, принятых Китаем для искоренения экстремизма, подавления терроризма и поддержания безопасности и стабильности в обществе.
Главная идея документального фильма - рассказать о насилии, происходившем на западе Китая, почтить память тех, кто погиб, поддержать тех, кто остался в живых в ходе борьбы с опасной идеологией, несущей смерть и отчаяние.
Предупреждение:
Некоторые уголовные дела и кадры представлены публике впервые. Программа содержит кадры, которые могут вызывать у зрителя дискомфорт и неприятие. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ДЕТЯМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ, И ЛЮДЯМ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ПСИХИКОЙ!
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Россия-Китай: ГлавноеКитайВ мире
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