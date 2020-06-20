https://ria.ru/20200620/1573233089.html
Горы Тяньшань стоят: воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне
В фильме рассказывается о судьбах простых людей, о героях, которые сражались с террористами в Синьцзяне, об очевидцах террористических актов и тех, кто выжил в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:17
2020-06-20T15:17
россия-китай: главное
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155760/15/1557601512_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_d4b8e17a3c409d6a8063ca297650a180.jpg
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155760/15/1557601512_0:0:2921:1644_1400x0_80_0_0_d4b8e17a3c409d6a8063ca297650a180.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155760/15/1557601512_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_9cc042bf331e3244254a2cdebe1f0a61.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155760/15/1557601512_873:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_1333c6934b51d0b43c3d29324fbe7bb9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире
МОСКВА, 20 июн - Проект "Россия-Китай: Главное".
В фильме
рассказывается о судьбах простых людей, о героях, которые сражались с террористами в Синьцзяне, об очевидцах террористических актов и тех, кто выжил в них. Эти истории подобраны таким образом, чтобы показать китайским и зарубежным зрителям ту огромную цену, которую Синьцзян заплатил за поддержание стабильности и безопасности, чтобы раскрыть правду о террористических атаках в этом регионе, и чтобы люди узнали о мерах, принятых Китаем для искоренения экстремизма, подавления терроризма и поддержания безопасности и стабильности в обществе.
Главная идея документального фильма - рассказать о насилии, происходившем на западе Китая, почтить память тех, кто погиб, поддержать тех, кто остался в живых в ходе борьбы с опасной идеологией, несущей смерть и отчаяние.
Некоторые уголовные дела и кадры представлены публике впервые. Программа содержит кадры, которые могут вызывать у зрителя дискомфорт и неприятие. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ДЕТЯМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ, И ЛЮДЯМ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ПСИХИКОЙ!