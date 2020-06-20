Горы Тяньшань стоят: воспоминания о борьбе с терроризмом в Синьцзяне

Главная идея документального фильма - рассказать о насилии, происходившем на западе Китая, почтить память тех, кто погиб, поддержать тех, кто остался в живых в ходе борьбы с опасной идеологией, несущей смерть и отчаяние.

Некоторые уголовные дела и кадры представлены публике впервые. Программа содержит кадры, которые могут вызывать у зрителя дискомфорт и неприятие. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОСМОТРУ ДЕТЯМ, НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ, И ЛЮДЯМ С НЕУСТОЙЧИВОЙ ПСИХИКОЙ!