https://ria.ru/20200620/1573233068.html
Мурашко рассказал о количестве проведенных операций по трансплантации
Почти 2,5 тысячи операций по трансплантации органов было проведено в России в прошлом году, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:16
2020-06-20T15:16
михаил мурашко
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200619/1573195045.html
1
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569254828_0:238:2784:1804_1400x0_80_0_0_31b94b13d10df3a5179146f610e1919a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, владимир путин, общество