https://ria.ru/20200620/1573233031.html
В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:14
2020-06-20T15:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
липецкая область
липецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_f9e8597070ae51e50d706b1b7efe6d25.jpg
липецкая область
липецк
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_0:41:3072:1769_1400x0_80_0_0_f9e8597070ae51e50d706b1b7efe6d25.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_e045bd40ed44b53565737d91dd293573.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714776_725:0:2773:2048_1400x0_80_0_0_6bec4af1ec3c5e3828ea594689b137b6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, липецк
ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости.
Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области
, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался мужчина, проживавший в Липецке
. Ему было 57 лет. Умерший получал лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что лечение пациента осложнялось наличием у него патологии сердечно-сосудистой системы.
"На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает обладминистрация.
За сутки в Липецкой области выявлены 52 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона зарегистрированы 3337 случаев новой коронавирусной инфекции, 1697 человек выздоровели (в том числе 61 - за последние сутки).
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф