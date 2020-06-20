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В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом
Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:14
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, липецкая область, липецк

В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

15:14 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАппарат гемодиализа в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Аппарат гемодиализа в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 20 июн - РИА Новости. Мужчина, госпитализированный с тяжелой двусторонней пневмонией, стал двенадцатым умершим пациентом с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В регионе зарегистрирована двенадцатая смерть пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончался мужчина, проживавший в Липецке. Ему было 57 лет. Умерший получал лечение по поводу двусторонней пневмонии", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что лечение пациента осложнялось наличием у него патологии сердечно-сосудистой системы.
"На фоне прогрессирования лёгочно-сердечной недостаточности была констатирована смерть", - сообщает обладминистрация.
За сутки в Липецкой области выявлены 52 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона зарегистрированы 3337 случаев новой коронавирусной инфекции, 1697 человек выздоровели (в том числе 61 - за последние сутки).
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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