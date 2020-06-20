В Липецкой области умер двенадцатый пациент с коронавирусом

Власти отмечают, что лечение пациента осложнялось наличием у него патологии сердечно-сосудистой системы.

За сутки в Липецкой области выявлены 52 новых случая инфицирования COVID-19. Всего на территории региона зарегистрированы 3337 случаев новой коронавирусной инфекции, 1697 человек выздоровели (в том числе 61 - за последние сутки).