Facebook поддержит организации, принадлежащие темнокожим

"Последние несколько недель вынудили нас противостоять реальности насилия и несправедливости, с которой ежедневно сталкиваются члены темнокожего сообщества. Мы объединили идеи различных групп наших сотрудников в разных командах о том, как мы можем лучше бороться с расовой несправедливостью. Мы выделяем 200 миллионов долларов на поддержку бизнесов и организаций, принадлежащих темнокожим", - говорится в заявлении Сэндберг.

Кроме того, по ее словам, в рамках поддержки темнокожего сообщества Facebook добавит в свое приложение новый раздел под названием Lift Black Voices. В нем будут публиковаться истории темнокожих, а также информация об образовательных ресурсах и информация, которая будет "вдохновлять людей на сбор средств на борьбу с расовой несправедливостью".