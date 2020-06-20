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Facebook поддержит организации, принадлежащие темнокожим
Социальная сеть Facebook потратит 200 миллионов долларов на поддержку бизнесов и организаций, принадлежащих темнокожим, сообщила в блоге компании главный... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:14
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_0:137:3014:1832_1400x0_80_0_0_15b4044cda8919e814af996d2a0b8017.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
джордж флойд, facebook, сша, в мире

Facebook поддержит организации, принадлежащие темнокожим

15:14 20.06.2020
192
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Страница социальной сети "Фейсбук". Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Социальная сеть Facebook потратит 200 миллионов долларов на поддержку бизнесов и организаций, принадлежащих темнокожим, сообщила в блоге компании главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг.
"Последние несколько недель вынудили нас противостоять реальности насилия и несправедливости, с которой ежедневно сталкиваются члены темнокожего сообщества. Мы объединили идеи различных групп наших сотрудников в разных командах о том, как мы можем лучше бороться с расовой несправедливостью. Мы выделяем 200 миллионов долларов на поддержку бизнесов и организаций, принадлежащих темнокожим", - говорится в заявлении Сэндберг.
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Кроме того, по ее словам, в рамках поддержки темнокожего сообщества Facebook добавит в свое приложение новый раздел под названием Lift Black Voices. В нем будут публиковаться истории темнокожих, а также информация об образовательных ресурсах и информация, которая будет "вдохновлять людей на сбор средств на борьбу с расовой несправедливостью".
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли во многих городах, были снесены еще несколько памятников южанам, воевавшим в Гражданской войне США.
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21100624
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