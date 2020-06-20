Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения

"Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена, ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.