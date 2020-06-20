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Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
В России надо серьезно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения, внедрять цифровизацию и укреплять кадровый потенциал, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:23
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, экономика

Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения

15:11 20.06.2020 (обновлено: 15:23 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. В России надо серьезно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения, внедрять цифровизацию и укреплять кадровый потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Предстоит серьезно улучшить состояние первичного звена, ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи, укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.
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