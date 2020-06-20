https://ria.ru/20200620/1573232956.html
Путин призвал улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения
В России надо серьезно улучшить ситуацию в первичном звене здравоохранения, внедрять цифровизацию и укреплять кадровый потенциал, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:11
2020-06-20T15:23
россия
владимир путин
экономика
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https://ria.ru/20200620/1573232722.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231918_0:104:3002:1793_1400x0_80_0_0_e11bd4578ac1f6c18201d3d4cf980a1f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика