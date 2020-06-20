Путин заявил, что в здравоохранении еще много проблем

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проблем в здравоохранении еще очень много, надо идти вперед, опираясь на опыт борьбы с Проблем в здравоохранении еще очень много, надо идти вперед, опираясь на опыт борьбы с коронавирусом , заявил президент РФ Владимир Путин

"Я знаю, проблем у нас очень много в этой сфере", - сказал он в ходе встречи с медицинскими работниками.

Путин напомнил, что когда еще в начале 2000-х годов начинались первые национальные проекты, ключевое внимание было направлено как раз на развитие здравоохранения.

"Именно тогда в поликлиники, больницы начали поступать новое оборудование, новая техника, без которой в период - кстати говоря, и в период эпидемии - было бы не обойтись. И этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые текущие, в том числе очень сложные финансовые, экономические обстоятельства. Сейчас нам нужно обязательно идти вперед, опираясь на тот опыт, который мы получили, в том числе в ходе борьбы с коронавирусом", - сказал Путин.

Он добавил, что делать это нужно, "честно анализируя при этом, конечно, и достижения, и нерешенные вопросы".