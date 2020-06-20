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Путин заявил, что в здравоохранении еще много проблем
Проблем в здравоохранении еще очень много, надо идти вперед, опираясь на опыт борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:30
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Путин заявил, что в здравоохранении еще много проблем

15:11 20.06.2020 (обновлено: 15:30 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Проблем в здравоохранении еще очень много, надо идти вперед, опираясь на опыт борьбы с коронавирусом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я знаю, проблем у нас очень много в этой сфере", - сказал он в ходе встречи с медицинскими работниками.
Президент РФ Владимир Путин
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Путин напомнил, что когда еще в начале 2000-х годов начинались первые национальные проекты, ключевое внимание было направлено как раз на развитие здравоохранения.
"Именно тогда в поликлиники, больницы начали поступать новое оборудование, новая техника, без которой в период - кстати говоря, и в период эпидемии - было бы не обойтись. И этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые текущие, в том числе очень сложные финансовые, экономические обстоятельства. Сейчас нам нужно обязательно идти вперед, опираясь на тот опыт, который мы получили, в том числе в ходе борьбы с коронавирусом", - сказал Путин.
Он добавил, что делать это нужно, "честно анализируя при этом, конечно, и достижения, и нерешенные вопросы".
"Речь не только о нашей готовности противостоять любым эпидемиям, но и в целом о повышении эффективности и надежности всей системы здравоохранения", - отметил он.
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