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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573232876.html
Здравоохранение достойно ответило вызовам в период пандемии, заявил Путин
Во время эпидемии коронавирусной инфекции здравоохранение России работало как единая система, что позволило достойно ответить на вызов, сказал президент РФ... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, общество

Здравоохранение достойно ответило вызовам в период пандемии, заявил Путин

15:09 20.06.2020 (обновлено: 15:32 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Во время эпидемии коронавирусной инфекции здравоохранение России работало как единая система, что позволило достойно ответить на вызов, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.
Путин во время видеоконференции отметил, что все медицинское сообщество страны во время пандемии коронавируса продемонстрировало сплоченность и взаимовыручку.
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"Мировой опыт с эпидемией показал насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система - от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое … За короткий срок продвинулись в лечении коронавируса, сберегли тысячи жизней, словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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