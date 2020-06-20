Здравоохранение достойно ответило вызовам в период пандемии, заявил Путин

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Во время эпидемии коронавирусной инфекции здравоохранение России работало как единая система, что позволило достойно ответить на вызов, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.
Путин во время видеоконференции отметил, что все медицинское сообщество страны во время пандемии коронавируса продемонстрировало сплоченность и взаимовыручку.
"Мировой опыт с эпидемией показал насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система - от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое … За короткий срок продвинулись в лечении коронавируса, сберегли тысячи жизней, словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности", - сказал Путин.
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