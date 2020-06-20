Здравоохранение достойно ответило вызовам в период пандемии, заявил Путин

Путин во время видеоконференции отметил, что все медицинское сообщество страны во время пандемии коронавируса продемонстрировало сплоченность и взаимовыручку.

"Мировой опыт с эпидемией показал насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система - от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое … За короткий срок продвинулись в лечении коронавируса, сберегли тысячи жизней, словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности", - сказал Путин.