https://ria.ru/20200620/1573232623.html
Путин пообещал заняться вопросом строительства больницы в Пскове
Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции заявил, что займется вопросом строительства инфекционной больницы в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:01
2020-06-20T15:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
псковская область
псков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231918_0:104:3002:1793_1400x0_80_0_0_e11bd4578ac1f6c18201d3d4cf980a1f.jpg
https://ria.ru/20200620/1573230954.html
2
псковская область
псков
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231918_0:104:3002:1793_1400x0_80_0_0_e11bd4578ac1f6c18201d3d4cf980a1f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231918_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_a7c884e268eb64b7b41f866d5285c678.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573231918_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_9a4c62f14c885893ea217b8937c896c7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, псковская область, псков, общество