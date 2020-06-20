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Путин пообещал заняться вопросом строительства больницы в Пскове
Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции заявил, что займется вопросом строительства инфекционной больницы в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин пообещал заняться вопросом строительства больницы в Пскове

15:01 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции заявил, что займется вопросом строительства инфекционной больницы в Псковской области.
Во время встречи с президентом врач из Псковской горбольницы Анастасия Повторейко рассказала Владимиру Путину о том, что в регионе не хватает мест в инфекционной больнице, и попросила главу государства решить вопрос со строительством новой.
"Я пометил, вопрос, который вы подняли о больницы во Пскове и филиале в Великих Луках, мы этим займемся", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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