https://ria.ru/20200620/1573232150.html
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:51
2020-06-20T20:39
россия
арктика
сша
владислав шурыгин
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_73bd84d5e879f66db0b0c11636ba7fea.jpg
https://ria.ru/20200603/1572361142.html
https://ria.ru/20200615/1572812379.html
Игорь
В 90-е побоялись и сейчас продолжают мечтать.
293
nnn uuu
А эксперт вообще в курсе, что американские ядерные ракеты находятся в Германии, Голландии, Бельгии, Италии и Турции?
218
383
россия
арктика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_73bd84d5e879f66db0b0c11636ba7fea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_34:0:1634:1200_1400x0_80_0_0_8681b677a8a4c939e43e5865f4c1ee57.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_445:317:1328:1200_1400x0_80_0_0_b3d981685a9d5d0b4a75d2cfb3a1751b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арктика, сша, владислав шурыгин, безопасность, в мире