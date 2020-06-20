Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573232150.html
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T20:39
россия
арктика
сша
владислав шурыгин
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_73bd84d5e879f66db0b0c11636ba7fea.jpg
https://ria.ru/20200603/1572361142.html
https://ria.ru/20200615/1572812379.html
В 90-е побоялись и сейчас продолжают мечтать.
293
А эксперт вообще в курсе, что американские ядерные ракеты находятся в Германии, Голландии, Бельгии, Италии и Турции?
218
383
россия
арктика
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_0:187:1801:1200_1400x0_80_0_0_73bd84d5e879f66db0b0c11636ba7fea.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_34:0:1634:1200_1400x0_80_0_0_8681b677a8a4c939e43e5865f4c1ee57.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573168183_445:317:1328:1200_1400x0_80_0_0_b3d981685a9d5d0b4a75d2cfb3a1751b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, арктика, сша, владислав шурыгин, безопасность, в мире

Названо наиболее вероятное направление удара США по России

14:51 20.06.2020 (обновлено: 20:39 20.06.2020)
725849
© Фото : US Army / Sgt. Paige BehringerАмериканский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
© Фото : US Army / Sgt. Paige Behringer
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
"США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс", — сказал Шурыгин в беседе с газетой "Известия", комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике.
Эксперт отметил, что кратчайший маршрут из США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири проходит через Арктику.
"Учитывая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли", — рассказал Шурыгин.
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
3 июня, 08:00
"Пострашнее Хиросимы": где США снова хотят взрывать ядерные бомбы
Он напомнил, что после того как СССР перекрыл арктическое направление системами ПВО, Соединенным Штатам пришлось перейти на крылатые ракеты. И для этого американцам необходимо выпустить их со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия российской противовоздушной обороны.
"Этот элемент отрабатывается и сейчас", — подчеркнул эксперт.
Он также отметил, что российской стратегической авиации есть чем адекватно ответить американцам. Специалист рассказал, что во время полетов в северных широтах российские летчики отрабатывают такие действия.
Датский танк Leopard 2 форсирует реку во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
15 июня, 08:00
"Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России
707943734100281
Обсудить 383
РоссияАрктикаСШАВладислав ШурыгинБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В 90-е побоялись и сейчас продолжают мечтать.
20 июня, 14:59
ИИгорь
2471540027
А эксперт вообще в курсе, что американские ядерные ракеты находятся в Германии, Голландии, Бельгии, Италии и Турции?
20 июня, 15:21
nnn uuu
9310414106
Рекомендуем
Здание Центрального банка РФ
Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой
Президент РФ Владимир Путин
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
Раковая клетка в организме человека
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
Солнечное затмение
Россияне увидят редкое солнечное затмение
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Патрульные катера MKVI
"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию
Десерт из ревеня
Найден способ меньше есть
Новороссийск
Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния