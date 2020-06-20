Названо наиболее вероятное направление удара США по России

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Кратчайшее расстояние между Кратчайшее расстояние между США и Россией пролегает над Северным полюсом, именно через него Штаты и прорабатывают нанесение ударов по нашей стране, считает военный эксперт Владислав Шурыгин

"США более 70 лет отрабатывают нанесение ударов с воздуха через Северный полюс", — сказал Шурыгин в беседе с газетой " Известия ", комментируя участившиеся полеты американской стратегической авиации в Арктике

Эксперт отметил, что кратчайший маршрут из США до стратегических, политических и экономических районов Центральной России, Урала и Сибири проходит через Арктику.

"Учитывая плотность ПВО СССР и стран Варшавского договора, пробиться из Европы на тот же Урал американские бомбардировщики не могли", — рассказал Шурыгин.

Он напомнил, что после того как СССР перекрыл арктическое направление системами ПВО, Соединенным Штатам пришлось перейти на крылатые ракеты. И для этого американцам необходимо выпустить их со стратегических бомбардировщиков до попадания в зону действия российской противовоздушной обороны.

"Этот элемент отрабатывается и сейчас", — подчеркнул эксперт.