В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов

ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу три раза обстреляли территорию республики, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения в населенных пунктах Золотое-5 и Березовское, а также были повреждены жилые дома.
"По полученным нами данным, сегодня в населенном пункте Золотое-4 и Новотошковское (под контролем ВС Украины - ред.) работают две группы украинских журналистов телеканала "UA: Первый" и ICTV", - заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, украинские журналисты готовят постановочные репортажи о якобы обстрелах подконтрольной Киеву территории со стороны Народной милиции ЛНР.
"Съемки происходят на развалинах домостроений на окраинах населенных пунктов, разрушенных в результате обстрелов артиллерийскими подразделениями ВСУ в 2014 году. С целью придания достоверности своим репортажам, украинские боевики будут использовать раненных в результате нашего ответного огня боевиков", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства.