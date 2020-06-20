Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573232128.html
В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:52
яков осадчий
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156298/88/1562988876_0:279:3143:2047_1400x0_80_0_0_05021bdd1e4395b4353a9b43c12ada08.jpg
https://ria.ru/20200620/1573226208.html
https://ria.ru/20200619/1573209868.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156298/88/1562988876_0:279:3143:2047_1400x0_80_0_0_05021bdd1e4395b4353a9b43c12ada08.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156298/88/1562988876_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_727e16dbe6bc86229a3ed5c23bdc6403.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156298/88/1562988876_50:0:2097:2047_1400x0_80_0_0_84bc8742cdbeb837d5fc4e1d705f19cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире

В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов

14:52 20.06.2020
3251
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКПП в Донбассе
КПП в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
КПП в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов в Донбассе.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу три раза обстреляли территорию республики, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения в населенных пунктах Золотое-5 и Березовское, а также были повреждены жилые дома.
Представители ДНР в селе Петровское в Донецкой области
Вчера, 12:18
ВСУ установили мины вблизи дороги в Донбассе, заявили в ДНР
"По полученным нами данным, сегодня в населенном пункте Золотое-4 и Новотошковское (под контролем ВС Украины - ред.) работают две группы украинских журналистов телеканала "UA: Первый" и ICTV", - заявил в субботу журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, украинские журналисты готовят постановочные репортажи о якобы обстрелах подконтрольной Киеву территории со стороны Народной милиции ЛНР.
"Съемки происходят на развалинах домостроений на окраинах населенных пунктов, разрушенных в результате обстрелов артиллерийскими подразделениями ВСУ в 2014 году. С целью придания достоверности своим репортажам, украинские боевики будут использовать раненных в результате нашего ответного огня боевиков", - дополнил официальный представитель оборонного ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Военнослужащий разведывательного подразделения Народной милиции ЛНР
19 июня, 19:58
ЛНР сообщила о гибели человека при обстреле со стороны силовиков
9211153
Обсудить 0
Яков ОсадчийЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной
Местная жительница показывает осколки снарядов крупного калибра после артобстрела
В Донбассе из-за обстрела нарушено электроснабжение насосной станции
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Производство мороженого
На Чукотке прокомментировали намерение переименовать в США эскимо
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Открытие аллеи боевой славы Три войны в честь ветеранов ВОВ, участников войны в Афганистане и конфликта в Донбассе, в Луганске
Аллею боевой славы "Три войны" открыли в Луганске
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Пушков оценил ответ МИД Британии на статью Путина о Второй мировой войне
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью
Зураб Абашидзе
Грузия надеется на открытие границы с Россией в ближайшее время
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Представители ДНР в селе Петровское в Донецкой области
ВСУ установили мины вблизи дороги в Донбассе, заявили в ДНР
Патрульные катера MKVI
"Нам нужна кровь": для чего США вооружают украинскую армию
Портфель чиновника
Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния