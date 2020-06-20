https://ria.ru/20200620/1573232031.html
В Саратовской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших в регионе выросло до 41, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:45
2020-06-20T14:45
саратовская область
общество
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https://ria.ru/20200620/1573219378.html
2
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратовская область, общество