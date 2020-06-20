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В Саратовской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших в регионе выросло до 41, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:45
саратовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
саратовская область, общество

В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

14:45 20.06.2020
365
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Медицинский работник. Архивное фото
САРАТОВ, 20 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших в регионе выросло до 41, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
К 18 июня в области умерли 40 человек с коронавирусом.
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"К сожалению, скончался мужчина, 51 год, у него было тяжелое поражение легких на фоне длительного хронического заболевания бронхолегочной системы", - сказала собеседница агентства.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5335 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2595 пациентов с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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