В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

К 18 июня в области умерли 40 человек с коронавирусом.

Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей

Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей

"К сожалению, скончался мужчина, 51 год, у него было тяжелое поражение легких на фоне длительного хронического заболевания бронхолегочной системы", - сказала собеседница агентства.