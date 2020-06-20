https://ria.ru/20200620/1573231870.html
ИВЛ в России используются всего на два процента, заявил Путин
Аппараты ИВЛ используются в России при борьбе с коронавирусом всего на 2% благодаря работе на опережение, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:40
2020-06-20T14:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Аппараты ИВЛ используются в России при борьбе с коронавирусом всего на 2% благодаря работе на опережение, заявил президент России Владимир Путин
.
"Система искусственной вентиляции легких, хотя мы не выполнили еще стопроцентно план оснащения ими больничных коек, но она используется только на 2%, если ошибусь меня потом министр поправит", - сказал Путин в ходе встречи с медицинскими работниками.
По словам президента, так происходит, потому что "с первых шагов человека берут и ведут: либо в домашних условиях, либо в больницах".
Путин также отметил, что проходить пандемию коронавируса с наименьшими потерями удается, потому что "широкая возможность использования коечного фонда, имеющегося в стране, дает возможность на первых этапах болезни максимальное количество больных госпитализировать".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.