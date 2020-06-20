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Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом
Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:53
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, владимир путин, общество

Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом

14:39 20.06.2020 (обновлено: 14:53 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом, дополнительные койки в столице решено оставить.
"Должен сказать, что Москва сама пережила очень тревожные месяцы, без всякого преувеличения. Мы договорились с мэром Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, вы их закрывать пока в Москве не будете. А вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе", - заявил Путин в субботу на встрече с медицинскими работниками, которая прошла в режиме видеоконференции.
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"Что касается дополнительных мест, они должны быть у нас в запасе, даже если в ближайшее время будут не нужны, - на всякий случай, на осень текущего года или на будущее. Тем более что они сделаны в Москве с хорошим качеством, на высоком уровне", - подчеркнул он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинВладимир ПутинОбщество
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