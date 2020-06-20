Путин обсудил с Собяниным коечный фонд для больных коронавирусом

"Должен сказать, что Москва сама пережила очень тревожные месяцы, без всякого преувеличения. Мы договорились с мэром Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, вы их закрывать пока в Москве не будете. А вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе", - заявил Путин в субботу на встрече с медицинскими работниками, которая прошла в режиме видеоконференции.

"Что касается дополнительных мест, они должны быть у нас в запасе, даже если в ближайшее время будут не нужны, - на всякий случай, на осень текущего года или на будущее. Тем более что они сделаны в Москве с хорошим качеством, на высоком уровне", - подчеркнул он.