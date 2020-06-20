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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573231780.html
Путин призвал "додавить" коронавирус в регионах, используя опыт Москвы
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо "додавить" коронавирус в регионах, используя в том числе опыт Москвы, и выразил надежду, что в ближайшее... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:03
распространение нового коронавируса
владимир путин
москва
общество
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир путин, москва, общество

Путин призвал "додавить" коронавирус в регионах, используя опыт Москвы

14:38 20.06.2020 (обновлено: 15:03 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо "додавить" коронавирус в регионах, используя в том числе опыт Москвы, и выразил надежду, что в ближайшее время это удастся сделать.
"Что касается помощи, которую Москва оказывает регионам, - чрезвычайно важная миссия. Как мы знаем, в Москве серьезно на спад все идёт, а в некоторых регионах проблемы ещё сохраняются и сохраняются в достаточно острой фазе. Поэтому нам нужно додавить, задавить эту инфекцию там в регионах. И мы имеем в виду опыт Москвы, исходим из того, что это удастся сделать и удастся сделать эффективно в самое ближайшее время", - заявил Путин в субботу на встрече с медицинскими работниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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