Путин призвал "додавить" коронавирус в регионах, используя опыт Москвы

"Что касается помощи, которую Москва оказывает регионам, - чрезвычайно важная миссия. Как мы знаем, в Москве серьезно на спад все идёт, а в некоторых регионах проблемы ещё сохраняются и сохраняются в достаточно острой фазе. Поэтому нам нужно додавить, задавить эту инфекцию там в регионах. И мы имеем в виду опыт Москвы, исходим из того, что это удастся сделать и удастся сделать эффективно в самое ближайшее время", - заявил Путин в субботу на встрече с медицинскими работниками.