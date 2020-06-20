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Адвокат Ефремова рассказал о пережитой по вине пьяного водителя трагедии
Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о гибели родных по вине пьяного водителя. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:37
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Человек должен отвечать за свои поступки. Любой человек.
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о пережитой по вине пьяного водителя трагедии

14:37 20.06.2020
9387
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев рассказал о гибели родных по вине пьяного водителя.
"В 87-м году в один день по вине пьяного водителя за рулем "Камаза" погибла вся моя семья", - признался юрист в интервью Starhit.
По его словам, ему было 15 лет, когда погибли его отец, мать и два брата. Однако родственники семьи, узнав, что у водителя есть двое несовершеннолетних детей, пошли навстречу и сделали все, чтобы виновника аварии не посадили.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Пускай дают хоть пожизненное, только к нему ещё подсадить сына бывшего минобороны, Баркова из Лукойла, иероманаха Семина, Рахмана на гелендвагене , Якубовича, Меладзе... они все виновники ДТП с летальным исходом, если помните…
20 июня, 15:51
Анатолий Иванов
1400002
Человек должен отвечать за свои поступки. Любой человек.
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