Врач объяснил быстрый выход вакцины от COVID-19

В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19

В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19

МО РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня.