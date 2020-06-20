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Врач объяснил быстрый выход вакцины от COVID-19
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что быстрый выход российской вакцины... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:36
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач объяснил быстрый выход вакцины от COVID-19

14:36 20.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что быстрый выход российской вакцины против COVID-19 обусловлен использованием технологической платформы, зарекомендовавшей себя при создании вакцины против вируса Эбола, сообщили в МО РФ.
"Используя эту платформу, НИЦ Гамалеи совместно с Минобороны России, в первую очередь 48 ЦНИИ, удалось за достаточно короткое время пройти весь спектр научной исследовательской работы и доклинические испытания. Этого удалось добиться за счет того, что до этого были разработаны несколько вакцинных препаратов, в том числе против вируса Эбола, которые создавались совместно с 48 ЦНИИ, Военно-медицинской академией имени Кирова и Главным военным клиническим госпиталем имени академика Н.Н. Бурденко", - приводятся слова Гинцбурга.
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МО РФ совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи приступили к клиническим испытаниям российской комбинированной векторной вакцины для профилактики COVID-19. Разрешение на проведение клинических испытаний на базе госпиталя имени Бурденко было выдано Минздравом РФ 16 июня.
Опытная вакцина против COVID-19 была введена первым 18 добровольцам в госпитале Бурденко 18 июня.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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