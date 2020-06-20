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Путин: эпидемия начала отступать благодаря усилиям общества и медиков
Эпидемия коронавирусной инфекции начала отступать благодаря ответственности граждан и работе медиков, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин: эпидемия начала отступать благодаря усилиям общества и медиков

14:33 20.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Эпидемия коронавирусной инфекции начала отступать благодаря ответственности граждан и работе медиков, сказал президент РФ Владимир Путин во время встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.
"Подчеркну, благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается", - сказал Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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