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Грузия надеется на открытие границы с Россией в ближайшее время
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T18:30
россия
зураб абашидзе
грузия
в мире
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https://ria.ru/20200507/1571100423.html
А я надеюсь, что память у нас не как у рыб.
107
Думаю, россияне без Грузии пару лет смогут прожить. За два года Грузия наверняка разберётся, кто враг, кто друг, накажет виновных, пожурит хулиганистых, сменит риторику, и можно границу открывать.
101
22
россия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/95425/83/954258332_0:324:1958:1425_1400x0_80_0_0_c1ce441e1b7d7ff8b2b52268d946c1da.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зураб абашидзе, грузия, в мире

Грузия надеется на открытие границы с Россией в ближайшее время

14:32 20.06.2020 (обновлено: 18:30 20.06.2020)
11696
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкЗураб Абашидзе
Зураб Абашидзе
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
Зураб Абашидзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 20 июн — РИА Новости. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 даст возможность открыть сухопутную границу с Россией в ближайшее время.
"Открытие границы зависит от эпидемиологической ситуации. Надеюсь на то, что удастся открыть границу с Россией по возможности в ближайшее время", — заявил Абашидзе.
Пункт пропуска "Казбеги — Верхний Ларс" на грузинско-российской границе был закрыт 16 марта из-за пандемии коронавируса.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
7 мая, 14:18
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21355015258
Обсудить 22
РоссияЗураб АбашидзеГрузияВ мире
Популярные комментарии
А я надеюсь, что память у нас не как у рыб.
20 июня, 17:32
Николай Шмидт
10300004
Думаю, россияне без Грузии пару лет смогут прожить. За два года Грузия наверняка разберётся, кто враг, кто друг, накажет виновных, пожурит хулиганистых, сменит риторику, и можно границу открывать.
20 июня, 17:57
Андрей Романов
8751008
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