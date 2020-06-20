https://ria.ru/20200620/1573231484.html
Грузия надеется на открытие границы с Россией в ближайшее время
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:32
2020-06-20T18:30
россия
зураб абашидзе
грузия
в мире
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https://ria.ru/20200507/1571100423.html
Николай Шмидт
А я надеюсь, что память у нас не как у рыб.
107
Андрей Романов
Думаю, россияне без Грузии пару лет смогут прожить. За два года Грузия наверняка разберётся, кто враг, кто друг, накажет виновных, пожурит хулиганистых, сменит риторику, и можно границу открывать.
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россия
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зураб абашидзе, грузия, в мире