На Чукотке прокомментировали намерение переименовать в США эскимо

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Название мороженого "эскимо" не является уничижительным термином для эскимосов Гренландии и Название мороженого "эскимо" не является уничижительным термином для эскимосов Чукотки , так как оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос", хотя представители этой группы коренных народов Канады Аляски называют себя инуитами, сообщила РИА Новости составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это "уничижительный термин" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Как пишет газета, ссылаясь на данные Смитсоновского института, эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Они запатентовали продукт в 1922 году под названием "эскимо" и с логотипом в виде человека в куртке с меховой отделкой.

"Для инуитов Канады, Аляски, возможно, (слово "эскимо") уничижительное. "Эскимос" переводится как "поедающий сырое мясо". Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название "инуиты", - сказала Радунович.

По ее словам, для жителей Чукотки слово "эскимос" не является уничижительным.

"Но так как мы входим в международную организацию, то мы тоже вместе с инуитами Аляски, Канады и Гренландии хотим, чтобы вместо "эскимосов" использовалось название "инуиты". Само слово "эскимо" используется уже давно и не ассоциируется с эскимосами, с "поедающими сырое мясо". Оно ассоциируется со вкусным, сладким мороженым. Ничего такого страшного в этом слове я не вижу", - отметила собеседница.

"Мы - инуиты, а мороженное - эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак", - отметила Радунович.