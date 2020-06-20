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На Чукотке прокомментировали намерение переименовать в США эскимо
Название мороженого "эскимо" не является уничижительным термином для эскимосов Чукотки, так как оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос", РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:35
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
чукотка
канада
сша
гренландия
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, чукотка, канада, сша, гренландия, в мире

На Чукотке прокомментировали намерение переименовать в США эскимо

14:33 20.06.2020 (обновлено: 14:35 20.06.2020)
11100
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроизводство мороженого
Производство мороженого
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Производство мороженого. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Название мороженого "эскимо" не является уничижительным термином для эскимосов Чукотки, так как оно не ассоциируется с первоначальным значением слова "эскимос", хотя представители этой группы коренных народов Канады, Гренландии и Аляски называют себя инуитами, сообщила РИА Новости составитель русско-эскимосского словаря, преподаватель эскимосского языка и литературы Наталья Радунович.
Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что американская компания Dreyer`s намерена сменить название своего мороженого Eskimo Pie, так как это "уничижительный термин" для коренных народов севера Канады, Аляски, Гренландии и Сибири. Как пишет газета, ссылаясь на данные Смитсоновского института, эскимо было придумано в 1920 году Кристианом Нельсоном и шоколатье Расселом Стовером. Они запатентовали продукт в 1922 году под названием "эскимо" и с логотипом в виде человека в куртке с меховой отделкой.
"Для инуитов Канады, Аляски, возможно, (слово "эскимо") уничижительное. "Эскимос" переводится как "поедающий сырое мясо". Они жили рядом с индейцами, и те дали им такое прозвище за то, что они едят свежемороженое мясо. Потом оно распространилось и на азиатских эскимосов. Поэтому сейчас наши соплеменники борются за название "инуиты", - сказала Радунович.
По ее словам, для жителей Чукотки слово "эскимос" не является уничижительным.
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"Но так как мы входим в международную организацию, то мы тоже вместе с инуитами Аляски, Канады и Гренландии хотим, чтобы вместо "эскимосов" использовалось название "инуиты". Само слово "эскимо" используется уже давно и не ассоциируется с эскимосами, с "поедающими сырое мясо". Оно ассоциируется со вкусным, сладким мороженым. Ничего такого страшного в этом слове я не вижу", - отметила собеседница.
"Мы - инуиты, а мороженное - эскимо. Пусть так оно и будет. То, что на эскимо рисунок человека в меховом капюшоне, это не оскорбляет совсем. По крайней мере, нас, эскимосов Чукотки и России, это не оскорбляет никак", - отметила Радунович.
На фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США вновь обострились дискуссии о расовой дискриминации, протесты прошли по всей стране, во многих городах были снесены памятники южанам - героям гражданской войны в США.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаЧукоткаКанадаСШАГренландияВ мире
Популярные комментарии
Наши эскимосы это какие надо эскимосы!
20 июня, 15:55
Von Stirliz
1720000
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