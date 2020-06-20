Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200620/1573231316.html
Соцопрос: двусторонние отношения России и Китая имеют прочную основу
В Китае и России полагают, что двусторонние отношения обладают прочной и стабильной основой. Таковы итоги опубликованного на днях соцопроса "Общественное мнение РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:01
россия-китай: главное
россия
китай
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_101:0:1891:1007_1400x0_80_0_0_8ee4e1e9b06c584aa650895a3a38f60e.jpg
https://ria.ru/20200616/1573013057.html
1
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_101:0:1891:1007_1400x0_80_0_0_8ee4e1e9b06c584aa650895a3a38f60e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_264:78:1959:1349_1400x0_80_0_0_11596d21c2e9cc6df5910af95f7af03e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/101233/21/1012332198_437:0:1786:1349_1400x0_80_0_0_7b9e43b5b8c774ec1dea3b21094f0292.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай, общество

Соцопрос: двусторонние отношения России и Китая имеют прочную основу

16:01 20.06.2020
335
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китае и России полагают, что двусторонние отношения обладают прочной и стабильной основой. Таковы итоги опубликованного на днях соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020".
Опрос провело с середины по конец мая мобильное приложение "Россия-Китай: главное" Медиакорпорации Китая под руководством Китайско-Российского комитета дружбы, мира и развития.
Респонденты двух стран выразили четкую поддержку нынешней обстановке и будущему развитию китайско-российских отношений. Основа общественного мнения в отношении продолжительного развития китайско-российских отношений всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху остаётся крепкой.
Большинство респондентов положительно оценивают позиции и роль Китая и России в международном противоэпидемическом сотрудничестве. Что касается вопроса критики со стороны Соединенных Штатов противовирусной деятельности в Китае, более 90% китайских респондентов и свыше 2/3 российских респондентов высказали свою поддержку Китаю.
Самолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
16 июня, 16:24Россия-Китай: Главное
Самолет китайских ВВС примет участие в параде Победы в Москве
Россияне и китайцы испытывают оптимизм по поводу развития двусторонних отношений, считая, что влияние эпидемии COVID-19 на китайско-российские отношения не значительно. Наблюдается тенденция к активизации общения между молодыми людьми обеих стран.
Опрос прошел в 11 городах: Пекин, Гуанчжоу, Харбин, Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Новосибирск, Хабаровск, Иркутск,Чита и Благовещенск. Он стал масштабным исследованием общественного мнения, которое провели одновременно в Китае и России. В обработке данных исследования было использовано 3061 заполненная анкета, среди них – 1531 из КНР и 1530 – из РФ.
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
1 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
2 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
3 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
4 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
5 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
6 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
7 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
8 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
9 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
10 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
11 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
12 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
© Фото : Россия-Китай: главноеИтоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
Итоги китайско-российского соцопроса Общественное мнение о Китае и России - 2020
13 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
1 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
2 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
3 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
4 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
5 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
6 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
7 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
8 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
9 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
10 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
11 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
12 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
13 из 13
Итоги китайско-российского соцопроса "Общественное мнение о Китае и России - 2020"
© Фото : Россия-Китай: главное
300004
Обсудить 1
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитайОбщество
Рекомендуем
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
В Кремле обеспокоены ситуацией на границе Индии и Китая, сообщил Песков
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Китайский эксперт объяснил причины приграничного спора с Индией
Ростислав Гольдштейн
Врио главы ЕАО рассказал о проектах с инвесторами из Китая
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудил с президентом Монголии борьбу с коронавирусом
Вид на Улан-Батор
АБИИ выделил Монголии сто миллионов долларов на борьбу с COVID-19
Зоран Миланович
Президент Хорватии прибудет на парад Победы в Москву, сообщили СМИ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Глава МИД Японии передал Лаврову, что ждет его с визитом в Японию
Волонтеры Победы собирают мусор на могилах ветеранов Великой Отечественной войны
Волонтеры Победы со всего мира благоустроили воинские захоронения
Связки бананов
Смертельно опасно: названы продукты, которые нельзя есть с бананами
Ростислав Гольдштейн
Ростислав Гольдштейн: ЕАО — не несчастный, а перспективный регион
Вид с набережной на Гонконг
В Китае обнародовали текст законопроекта о нацбезопасности в Гонконге
КПП в Донбассе
В ЛНР обвинили украинских журналистов в подготовке постановочных сюжетов
Лесной пожар
ГП назвала регионы, где недостаточно обеспечивают защиту лесов от пожаров
Виды Гонконга
США ждут от Китая пересмотра политики в отношении Гонконга
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния