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ПДК вредных веществ перед бонами в водоемах Норильска превышает норму
Новые пробы воды за боновыми заграждениями на месте аварии в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 12 раз,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:27
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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РИА Новости
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353
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разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия

ПДК вредных веществ перед бонами в водоемах Норильска превышает норму

14:27 20.06.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые пробы воды за боновыми заграждениями на месте аварии в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 12 раз, перед боновыми заграждениями - в 4-7 раз, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.
"По результатам проведенных отборов 19 проб воды зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов за боновыми заграждениями в 12 раз, а перед первым рубежом бонов - от 4 до 7 раз", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Вчера, 13:56
С места аварии в Норильске вывезли 112 тысяч тонн загрязненного грунта
По его словам, всего с начала работ на месте аварии специалисты уже отобрали 478 проб, из них 413 - воды, 24 - донных отложений и 41 грунта.
К ликвидации последствий аварии в настоящее время привлечены свыше 620 человек, 285 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
19 июня, 15:46
В Росприроднадзоре рассказали о состоянии водных объектов в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеНорильскПроисшествия
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