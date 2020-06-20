ПДК вредных веществ перед бонами в водоемах Норильска превышает норму

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Новые пробы воды за боновыми заграждениями на месте аварии в Новые пробы воды за боновыми заграждениями на месте аварии в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 12 раз, перед боновыми заграждениями - в 4-7 раз, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.

"По результатам проведенных отборов 19 проб воды зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов за боновыми заграждениями в 12 раз, а перед первым рубежом бонов - от 4 до 7 раз", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с начала работ на месте аварии специалисты уже отобрали 478 проб, из них 413 - воды, 24 - донных отложений и 41 грунта.