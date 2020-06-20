https://ria.ru/20200620/1573231265.html
ПДК вредных веществ перед бонами в водоемах Норильска превышает норму
Новые пробы воды за боновыми заграждениями на месте аварии в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в 12 раз,... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:27
2020-06-20T14:27
разлив дизельного топлива в норильске
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200620/1573230070.html
https://ria.ru/20200619/1573193967.html
норильск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, норильск, происшествия