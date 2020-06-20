https://ria.ru/20200620/1573231003.html
В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19
Все добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:19
2020-06-20T17:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, общество
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Об этом сообщает Минобороны.
"Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. Сегодня состоится очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины", — цитирует пресс-служба врача — анестезиолога-реаниматолога госпиталя Олега Чихляева.
По его словам, после исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины иммунизируют остальную часть добровольцев, находящихся сейчас на изоляции в стационаре.
Чихляев добавил, что в госпитале уже не раз проводились клинические испытания лекарственных препаратов, в том числе вакцин, так что опыт медицинских специалистов и отлаженная система работы позволят провести тестирование на высоком профессиональном уровне.
Испытания российской вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались на этой неделе — препарат получили первые 18 добровольцев.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 577 тысяч, более восьми тысяч человек скончались, 334 тысячи вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.