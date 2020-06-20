В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19

Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве

Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко. Об этом сообщает Минобороны.

"Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено. С ними ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. Сегодня состоится очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины", — цитирует пресс-служба врача — анестезиолога-реаниматолога госпиталя Олега Чихляева.

По его словам, после исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины иммунизируют остальную часть добровольцев, находящихся сейчас на изоляции в стационаре.

Чихляев добавил, что в госпитале уже не раз проводились клинические испытания лекарственных препаратов, в том числе вакцин, так что опыт медицинских специалистов и отлаженная система работы позволят провести тестирование на высоком профессиональном уровне.

Испытания российской вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, начались на этой неделе — препарат получили первые 18 добровольцев.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом достигло почти 577 тысяч, более восьми тысяч человек скончались, 334 тысячи вылечились.