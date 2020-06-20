Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

"Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина появится... ну и, конечно, то, что у нас появились лекарственные препараты. На мой взгляд, вот то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово", - сказал президент на встрече с медработниками.