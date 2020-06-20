https://ria.ru/20200620/1573230954.html
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что в России в самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса, он также оценил российские лекарства... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:16
2020-06-20T16:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200620/1573230511.html
Игорь
Первая вакцина от Эболы была создана в России и до сих пор является лучшей. И тут наши справятся лучше всех.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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"Лучшие в мире" - Путин о качестве российских лекарств против коронавируса
"Лучшие в мире" - Путин о качестве российских лекарств против коронавируса
2020-06-20T14:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество