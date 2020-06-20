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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200620/1573230954.html
Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что в России в самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса, он также оценил российские лекарства... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200620/1573230511.html
Первая вакцина от Эболы была создана в России и до сих пор является лучшей. И тут наши справятся лучше всех.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
"Лучшие в мире" - Путин о качестве российских лекарств против коронавируса
"Лучшие в мире" - Путин о качестве российских лекарств против коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин назвал российские лекарства от коронавируса лучшими в мире

14:16 20.06.2020 (обновлено: 16:27 20.06.2020)
4180
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что в России в самое ближайшее время появится вакцина от коронавируса, он также оценил российские лекарства как лучшие в мире по качеству.
"Будем надеяться, что в ближайшее время вакцина появится... ну и, конечно, то, что у нас появились лекарственные препараты. На мой взгляд, вот то, что я вижу по оценкам, наверное, лучшие в мире сейчас по качеству применения, по чистоте. Это очень здорово", - сказал президент на встрече с медработниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Первая вакцина от Эболы была создана в России и до сих пор является лучшей. И тут наши справятся лучше всех.
20 июня, 14:22
ИИгорь
1751002
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