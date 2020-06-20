Власти Хьюстона демонтировали памятник Колумбу, поврежденный вандалами

Статуя Колумба в парке Bell Park на прошлой неделе подверглась вандализму. Руки и лицо памятника облили красной краской и повесили на него табличку со словами "Оторвите голову вашему угнетателю".

Офис мэра Хьюстона сообщил, что статую было решено демонтировать и поместить в хранилище до принятия дальнейшего решения о том, где она будет находиться. Отмечается, что ранее на этой неделе власти Хьюстона убрали в хранилище еще два памятника конфедератам, которые стояли в городских парках.