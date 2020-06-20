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Власти Хьюстона демонтировали памятник Колумбу, поврежденный вандалами
Власти американского города Хьюстон, штат Техас, демонтировали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, который изуродовали вандалы, сообщает... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:16
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
христофор колумб
хьюстон
сша
техас
в мире
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, христофор колумб, хьюстон, сша, техас, в мире

Власти Хьюстона демонтировали памятник Колумбу, поврежденный вандалами

14:16 20.06.2020
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© AP Photo / Andres LeightonУчастники акции протеста в США
Участники акции протеста в США
© AP Photo / Andres Leighton
Участники акции протеста в США. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Власти американского города Хьюстон, штат Техас, демонтировали памятник первооткрывателю Америки Христофору Колумбу, который изуродовали вандалы, сообщает газета Houston Chronicle со ссылкой на заявление мэрии города.
Статуя Колумба в парке Bell Park на прошлой неделе подверглась вандализму. Руки и лицо памятника облили красной краской и повесили на него табличку со словами "Оторвите голову вашему угнетателю".
Офис мэра Хьюстона сообщил, что статую было решено демонтировать и поместить в хранилище до принятия дальнейшего решения о том, где она будет находиться. Отмечается, что ранее на этой неделе власти Хьюстона убрали в хранилище еще два памятника конфедератам, которые стояли в городских парках.
Протестующие уже снесли памятники Христофору Колумбу в городе Ричмонд, штат Виргиния, и в городе Сент-Пол, штат Миннесота. В Бостоне памятник Колумбу был обезглавлен, в Майами - подвергся вандализму.
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Целый ряд статуй убрали по решению властей или стихийно снесли в США в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга во время гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаХристофор КолумбХьюстонСШАТехасВ мире
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