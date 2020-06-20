https://ria.ru/20200620/1573230846.html
Путин призвал поощрить молодых медиков
Молодые медики должны быть поощрены за работу с больными коронавирусом, правительству необходимо разработать предложения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:14
2020-06-20T14:45
россия
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200620/1573230597.html
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество