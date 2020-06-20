Путин призвал поощрить молодых медиков

"В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.