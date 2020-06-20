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Путин призвал поощрить молодых медиков
Молодые медики должны быть поощрены за работу с больными коронавирусом, правительству необходимо разработать предложения, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:45
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал поощрить молодых медиков

14:14 20.06.2020 (обновлено: 14:45 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 20 июня - РИА Новости. Молодые медики должны быть поощрены за работу с больными коронавирусом, правительству необходимо разработать предложения, заявил президент России Владимир Путин.
"В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учебы по специальности", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.
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