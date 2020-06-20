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Путин заявил, что выплаты медикам не будут облагаться налогом
Все выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом, надо решить вопрос и с отпускными, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:13
2020-06-20T14:23
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Все выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом, надо решить вопрос и с отпускными, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.
"Но считаю, что только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные", - добавил президент.
Путин добавил, что многие медики откладывают и переносят планы на летний отдых.
"Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск", - заявил президент.
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