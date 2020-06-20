Путин заявил, что выплаты медикам не будут облагаться налогом

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Все выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом, надо решить вопрос и с отпускными, заявил президент РФ Все выплаты за особые условия труда медикам не будут облагаться налогом, надо решить вопрос и с отпускными, заявил президент РФ Владимир Путин

"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

"Но считаю, что только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные", - добавил президент.

Путин добавил, что многие медики откладывают и переносят планы на летний отдых.

"Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск", - заявил президент.