Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.

"Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.