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Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:21
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
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353
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных

14:12 20.06.2020 (обновлено: 14:21 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.
"Прошу правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками.
Президент РФ Владимир Путин
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