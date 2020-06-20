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В Приморье освободили актера, который играет роль вымышленного депутата
Актера, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, отпустили после ареста в Приморье. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:15
приморский край
общество
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приморский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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приморский край, общество

В Приморье освободили актера, который играет роль вымышленного депутата

14:15 20.06.2020
1467
© YouTube-канал BARAKuda Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине
© YouTube-канал BARAKuda
Стоп-кадр сатирического видеоролика о вымышленном депутате Виталии Наливкине. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Актера, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, отпустили после ареста в Приморье.
Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, который находит у вымышленного подполковника полиции коробки с банкнотами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска. Автор проекта Андрей Клочков сообщил РИА Новости, что суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Наливкина, за нецензурную брань. Назначено наказание по статье "Мелкое хулиганство".
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
19 июня, 02:36
В заксобрании Приморья заступились за арестованного "депутата Наливкина"
"Виталий Наливкин на свободе! Спасибо всем, кто поддерживал!", - сообщается в Twitter Наливкина.
Также там опубликовано новое видео про "депутата". На нем корреспондент за кадром сообщает, что сведения о задержании Наливкина в СМИ были провокацией, а сам народный избранник обещает, что информационные нападки никак не отразятся на его деятельности.
Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и обращает внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В сюжете, который заинтересовал полицию, вымышленный персонаж "раскрыл коррупционера". Клочков отмечал, что в рамках проверки этого видеоролика полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.
Эмблема на форме сотрудника полиции
18 июня, 14:34
В Приморье арестовали актера, играющего роль депутата Наливкина
1572131
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