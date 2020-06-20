В Приморье освободили актера, который играет роль вымышленного депутата

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Актера, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, отпустили после ареста в Актера, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, отпустили после ареста в Приморье

Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, который находит у вымышленного подполковника полиции коробки с банкнотами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска. Автор проекта Андрей Клочков сообщил РИА Новости, что суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Наливкина, за нецензурную брань. Назначено наказание по статье "Мелкое хулиганство".

"Виталий Наливкин на свободе! Спасибо всем, кто поддерживал!", - сообщается в Twitter Наливкина.

Также там опубликовано новое видео про "депутата". На нем корреспондент за кадром сообщает, что сведения о задержании Наливкина в СМИ были провокацией, а сам народный избранник обещает, что информационные нападки никак не отразятся на его деятельности.