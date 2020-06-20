В Приморье освободили актера, который играет роль вымышленного депутата

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Актера, который играет роль вымышленного депутата Виталия Наливкина в серии сатирических видеороликов в интернете, отпустили после ареста в Приморье.
Ранее сообщалось, что полиция в Приморье проводит проверку после размещения в соцсетях шуточного ролика с участием персонажа Виталия Наливкина, который находит у вымышленного подполковника полиции коробки с банкнотами. Аккаунт проекта с видеороликами о псевдодепутате Наливкине размещает сатирические видео, где "народный избранник" якобы решает проблемы жителей Уссурийска. Автор проекта Андрей Клочков сообщил РИА Новости, что суд арестовал на пять суток актера, играющего депутата Наливкина, за нецензурную брань. Назначено наказание по статье "Мелкое хулиганство".
"Виталий Наливкин на свободе! Спасибо всем, кто поддерживал!", - сообщается в Twitter Наливкина.
Также там опубликовано новое видео про "депутата". На нем корреспондент за кадром сообщает, что сведения о задержании Наливкина в СМИ были провокацией, а сам народный избранник обещает, что информационные нападки никак не отразятся на его деятельности.
Виталий Наливкин на свободе!— Виталий Наливкин (@NalivkinUsk) June 19, 2020
Спасибо всем, кто поддерживал!#СвободуНаливкину pic.twitter.com/rNXn4p6w2Y
Наливкин, борющийся "за добро и справедливость", стал народным мемом и обращает внимание на темы, волнующие людей. Например, он "оборудовал" специальными тепловыми приборами автобусные остановки, ставил на площади деревянные туалеты и так далее. В сюжете, который заинтересовал полицию, вымышленный персонаж "раскрыл коррупционера". Клочков отмечал, что в рамках проверки этого видеоролика полиция опрашивала его участников, а актера, сыгравшего полицейского, оштрафовали на тысячу рублей за незаконное ношение формы.