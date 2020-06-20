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Ордена Пирогова и медали Луки Крымского вручат врачам в ближайшее время
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского будет присуждаться медикам за их труд, в самое ближайшее время награды будут вручены врачам, ученым, медицинским... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:41
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, врачи, коронавирусы, владимир путин, общество

Ордена Пирогова и медали Луки Крымского вручат врачам в ближайшее время

14:11 20.06.2020 (обновлено: 14:41 20.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Орден Пирогова и медаль Луки Крымского будет присуждаться медикам за их труд, в самое ближайшее время награды будут вручены врачам, ученым, медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Убеждён, беспримерные свершения во имя своего народа, родины, безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства. Поэтому мной подписан указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации, государственных наград за выдающие заслуги, - орден Пирогова, в честь нашего великого врача и учёного, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а также медали Луки Крымского – в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей", - заявил Путин в субботу на встрече с медицинскими работниками.
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"В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал", - сообщил президент РФ.
Он отметил, что в России во все времена чествовали, прославляли выдающихся медицинских работников, и напомнил о премии "Призвание", которая по традиции вручается лучшим из них как оценка со стороны профессионального сообщества.
"Пользуясь возможностью, хотел бы ещё раз поздравить лауреатов этого года. Знаю, что многие из них и в день награждения оставались, многие остаются и сегодня на своих рабочих местах", - добавил Путин.
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