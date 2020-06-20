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Ордена Пирогова и медали Луки Крымского вручат врачам в ближайшее время
Орден Пирогова и медаль Луки Крымского будет присуждаться медикам за их труд, в самое ближайшее время награды будут вручены врачам, ученым, медицинским... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:11
2020-06-20T14:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Орден Пирогова
и медаль Луки Крымского будет присуждаться медикам за их труд, в самое ближайшее время награды будут вручены врачам, ученым, медицинским работникам за борьбу с коронавирусом
, сообщил президент РФ Владимир Путин
.
"Убеждён, беспримерные свершения во имя своего народа, родины, безусловно, достойны особого поощрения со стороны государства. Поэтому мной подписан указ об учреждении для работников здравоохранения наград Российской Федерации
, государственных наград за выдающие заслуги, - орден Пирогова, в честь нашего великого врача и учёного, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя
, а также медали Луки Крымского – в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей", - заявил Путин в субботу на встрече с медицинскими работниками.
"В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал", - сообщил президент РФ.
Он отметил, что в России во все времена чествовали, прославляли выдающихся медицинских работников, и напомнил о премии "Призвание", которая по традиции вручается лучшим из них как оценка со стороны профессионального сообщества.
"Пользуясь возможностью, хотел бы ещё раз поздравить лауреатов этого года. Знаю, что многие из них и в день награждения оставались, многие остаются и сегодня на своих рабочих местах", - добавил Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.