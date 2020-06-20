Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Адвокат родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова.
Защитник заявил, что рад тому, что актера признали вменяемым.
"Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?" — сказал Добровинский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, результаты экспертизы никак не повлияют на судебный процесс.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем своего внедорожника пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.