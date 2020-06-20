Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573230638.html
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Адвокат родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T16:08
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573226425_0:31:2913:1671_1400x0_80_0_0_4e538a79de299948e0605954e6ada567.jpg
https://ria.ru/20200619/1573211907.html
https://ria.ru/20200619/1573156699.html
Любишь нюхать кокаин, люби и в тюрьме посидеть
36
Олег Попов, а не адвокат
10
18
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573226425_0:31:2913:1671_1400x0_80_0_0_4e538a79de299948e0605954e6ada567.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573226425_0:45:2279:1754_1400x0_80_0_0_9b5c87bfa78991c699fd8749a477e53d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/14/1573226425_865:0:2913:2048_1400x0_80_0_0_257a45189d7cfa33a2582aeeb60a8f39.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы

14:11 20.06.2020 (обновлено: 16:08 20.06.2020)
18814
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Адвокат родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова.
Защитник заявил, что рад тому, что актера признали вменяемым.

"Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?" — сказал Добровинский в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, результаты экспертизы никак не повлияют на судебный процесс.
Актёр Владимир Долинский на церемонии прощания с народным артистом России Алексеем Булдаковым в Центральном доме кино в Москве
19 июня, 21:01
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем своего внедорожника пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada.
За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Народный артист РФ Александр Домогаров
19 июня, 00:00Культура
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
2533411251226
Обсудить 18
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Любишь нюхать кокаин, люби и в тюрьме посидеть
20 июня, 16:22
Алексей Петрович
2630007
Олег Попов, а не адвокат
20 июня, 14:16
Максим Буланов
300007
Рекомендуем
Варшавское шоссе ушло вод воду из-за ливня
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
Федор Добронравов в роли Джони Эйнсворта в спектаклеСпасатель
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посол России сообщил о реакции Госдепа на статью Путина о войне
Виктор Бабарико
Бабарико предъявлено обвинение
Прохожий во время дождя на пешеходной площади бизнес-центра Белая Площадь в Москве
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
Дмитрий Песков
Песков назвал ситуацию с урегулированием в Донбассе потенциально опасной
Вакцинация добровольцев против коронавируса SARS-CoV-2 в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко в Москве
В Минобороны рассказали о ходе испытаний вакцины от COVID-19
Певец Николай Басков
Сильно похудевший Басков поразил россиян
Американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский
Новак заявил о полной экономической готовности "Северного потока — 2"
Заседание Верховной рады Украины в Киеве
Верховная рада пытается поднять бунт против МВФ
Раковая клетка в организме человека
Назван фактор, повышающий риск смерти от рака на 82%
В Москве молния ударила в посетителей парка
В Москве молния ударила в посетителей парка
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Полицейский
В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния