Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил президент Все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил президент Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками.

Он добавил, что выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогом.

"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми", — сказал Путин.

Особо он отметил, что необходимо поощрить молодых медиков.

"В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии", — сказал Путин. Он также поручил правительству предложить конкретные механизмы такого поощрения.

Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что нужно решить вопрос и с выплатой отпускных. По его словам, многие медики откладывают и переносят летний отдых.

"Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск", — заявил он.

Президент поручил правительству держать вопрос о выплатах на постоянном контроле.

Чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев. Владимир Путин президент России президент России

По словам Путина, эпидемия начинает отступать благодаря героической работе медиков и усилиям всего общества.

"Подчеркну, жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны. Так же как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной", — сказал он.

Спецнадбавки для медиков, работающих с пациентами с COVID-19, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей в месяц.