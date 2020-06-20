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Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам
Все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил президент Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-21T02:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, экономика

Путин поручил сохранить дополнительные выплаты медикам

14:24 20.06.2020 (обновлено: 02:39 21.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о реализации мер поддержки экономики и социальной сферы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Все надбавки для медиков, борющихся с коронавирусом, сохранятся в июле и августе, заявил президент Владимир Путин на встрече с медицинскими работниками.
Он добавил, что выплаты за особые условия труда не будут облагаться налогом.
"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми", — сказал Путин.
Особо он отметил, что необходимо поощрить молодых медиков.
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"В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение и проверку на верность будущей профессии", — сказал Путин. Он также поручил правительству предложить конкретные механизмы такого поощрения.
Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что нужно решить вопрос и с выплатой отпускных. По его словам, многие медики откладывают и переносят летний отдых.
"Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск", — заявил он.
Президент поручил правительству держать вопрос о выплатах на постоянном контроле.

Чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками государственных учреждений и НКО
Владимир Путин
президент России
По словам Путина, эпидемия начинает отступать благодаря героической работе медиков и усилиям всего общества.
"Подчеркну, жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдет в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны. Так же как и доблестное служение врачей и медсестер в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной", — сказал он.
Спецнадбавки для медиков, работающих с пациентами с COVID-19, установили в начале апреля. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч. Врачи скорой помощи получают выплату в 50 тысяч, а фельдшеры, медсестры и водители машин — 25 тысяч рублей в месяц.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Щедрый. А пенсионный возраст он не хочет вернуть в старые рамки?
20 июня, 15:41
Арсений Новиков
58000016
Сразу после обнуляции вернет)
20 июня, 15:45
Sergeisgs Msv
72010014
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