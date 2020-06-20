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На Ямале умерли три человека с коронавирусом за сутки
Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались за минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:08
2020-06-20T14:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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7 495 645-6601
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн - РИА Новости.
Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались за минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе
, сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.
"С большим сожалением сообщаем о трех летальных случаях пациентов Новоуренгойской больницы, у которых была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Это мужчина 58 лет, женщины 65 и 62 лет... У всех троих пациентов при госпитализации была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, которая в процессе заболевания осложнялась дыхательной недостаточностью", - приводит региональный оперативный штаб слова Бучковой.
Она отметила, что у каждого из скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, гипертония.
"К сожалению, мы видим, что наличие этих недугов часто оказывает фатальное действие на течение коронавирусной инфекции", - добавила замгубернатора ЯНАО.
Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в регионе достигло 25. Количество заразившихся COVID-19 в округе приближается к четырем тысячам.
Власти Ямала в субботу сообщили, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлевается до конца июня.
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