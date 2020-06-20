На Ямале умерли три человека с коронавирусом за сутки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июн - РИА Новости. Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались за минувшие сутки в Три человека с подтвержденным коронавирусом скончались за минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе , сообщила замглавы региона Татьяна Бучкова.

"С большим сожалением сообщаем о трех летальных случаях пациентов Новоуренгойской больницы, у которых была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция. Это мужчина 58 лет, женщины 65 и 62 лет... У всех троих пациентов при госпитализации была диагностирована двусторонняя внебольничная пневмония, которая в процессе заболевания осложнялась дыхательной недостаточностью", - приводит региональный оперативный штаб слова Бучковой.

Она отметила, что у каждого из скончавшихся были сопутствующие хронические заболевания, в частности, сахарный диабет, гипертония.

"К сожалению, мы видим, что наличие этих недугов часто оказывает фатальное действие на течение коронавирусной инфекции", - добавила замгубернатора ЯНАО.

Таким образом, число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в регионе достигло 25. Количество заразившихся COVID-19 в округе приближается к четырем тысячам.

Власти Ямала в субботу сообщили, что режим обязательной самоизоляции в регионе продлевается до конца июня.