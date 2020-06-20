Путин назвал врачей настоящими героями

"Мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц, то есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объеме, без налоговых удержаний, что называется, чистыми", - сказал Путин на встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.