Медики работали на пределе возможностей, борясь с COVID-19, заявил Путин

"С самых первых дней (пандемии коронавируса - ред.) вы были без преувеличения на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, и часто, действительно, на пределе человеческих возможностей и сил", - сказал Путин в ходе встречи с медицинскими работниками.