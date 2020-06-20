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Медики работали на пределе возможностей, борясь с COVID-19, заявил Путин
Российские медики работали на пределе своих возможностей, борясь с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:48
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество

Медики работали на пределе возможностей, борясь с COVID-19, заявил Путин

14:04 20.06.2020 (обновлено: 14:48 20.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские медики работали на пределе своих возможностей, борясь с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин.
"С самых первых дней (пандемии коронавируса - ред.) вы были без преувеличения на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем, многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц, и часто, действительно, на пределе человеческих возможностей и сил", - сказал Путин в ходе встречи с медицинскими работниками.
По его словам, так работали все медицинские работники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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