https://ria.ru/20200620/1573230410.html
Медики работали на пределе возможностей, борясь с COVID-19, заявил Путин
Российские медики работали на пределе своих возможностей, борясь с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:04
2020-06-20T14:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573065587_0:4:3028:1707_1400x0_80_0_0_b7816e6971d601287007ca256611af18.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество