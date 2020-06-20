На место аварии в Норильске доставили 208 емкостей для нефтепродуктов

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Около 210 емкостей общей вместимостью почти 41 тысяча кубических метров уже доставлено в Норильск для сбора и хранения собранных нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.
"Для хранения собранных нефтепродуктов доставлены 208 емкостей общей вместимостью 40 тысяч 600 кубометров", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что общая свободная емкость резервуаров составляет 12,7 тысячи кубических метров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.