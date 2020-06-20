Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200620/1573230378.html
На место аварии в Норильске доставили 208 емкостей для нефтепродуктов
Около 210 емкостей общей вместимостью почти 41 тысяча кубических метров уже доставлено в Норильск для сбора и хранения собранных нефтепродуктов после аварии на... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:04
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997285_0:32:1520:887_1400x0_80_0_0_06c57818b327ac81aeb9fcaffdb49956.jpg
https://ria.ru/20200620/1573230070.html
https://ria.ru/20200619/1573193967.html
красноярский край
норильск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997285_0:32:1520:887_1400x0_80_0_0_06c57818b327ac81aeb9fcaffdb49956.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997285_0:0:1224:918_1400x0_80_0_0_c52ce88baea6f28d7ebe87ed6f75f4e5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997285_101:0:1019:918_1400x0_80_0_0_8add95a4aca43a50df54c1c9e8ca2f06.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

На место аварии в Норильске доставили 208 емкостей для нефтепродуктов

14:04 20.06.2020
278
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Около 210 емкостей общей вместимостью почти 41 тысяча кубических метров уже доставлено в Норильск для сбора и хранения собранных нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.
"Для хранения собранных нефтепродуктов доставлены 208 емкостей общей вместимостью 40 тысяч 600 кубометров", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Вчера, 13:56
С места аварии в Норильске вывезли 112 тысяч тонн загрязненного грунта
Он отметил, что общая свободная емкость резервуаров составляет 12,7 тысячи кубических метров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
19 июня, 15:46
В Росприроднадзоре рассказали о состоянии водных объектов в Норильске
400000
Обсудить 0
Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
ПДК вредных веществ перед бонами в водоемах Норильска превышает норму
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
С места аварии в Норильске вывезли 112 тысяч тонн загрязненного грунта
Смерч над морем
В Сочи прогнозируют смерчи над морем
Полицейский
В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о пережитой по вине пьяного водителя трагедии
Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий ЧС в Норильске
В экстренных службах рассказали о работе на месте ЧП в Норильске
Сотрудник полиции
В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
В Крыму позицию Киева по гражданству жителей региона назвали глупостью
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым оценил результаты экспертизы
Янтарный самородок Гиппократ
Добытый под Калининградом крупный янтарный самородок назвали Гиппократом
Богоявленский Мужской монастырь в Верхней Курье
В Перми мужской монастырь закрыли на карантин
Место обнаружения в Астраханской области залитого в бетон тела 12-летнего мальчика под полом дома, который принадлежит его старшему брату
В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
В Севастополе задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, с 2014 года совершавший преступления против половой неприкосновенности женщин
В Севастополе задержали серийного насильника
Здание Государственной Думы РФ
США ищут предлог, чтобы не продлевать СНВ-3, считают в Госдуме
Сотрудник полиции
СМИ сообщили подробности двойного убийства в отделе полиции в Воркуте
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10СМИ: на митинге Трампа не соблюдали рекомендации по борьбе с COVID-19
04:56Трамп подтвердил намерение ввести ограничение на рабочие визы
04:52Трамп предложил сажать в тюрьму за сожжение американского флага
04:43Трамп объяснил, почему с трудом спустился по лестнице после выступления
04:25Украинский эксперт допустил ракетный удар по кораблям в Новороссийске
03:54Невеста обнаружила у себя рак благодаря фото со свадьбы
03:52Трамп уверен, что школы можно будет открыть осенью
03:49В Мексике за сутки выявили 4717 случаев COVID-19
03:46В Калининградской области загорелся детский дом
03:38Британская полиция рассказала о нападении на посетителей парка в Рединге
03:28Гитару музыканта Принса продали на аукционе в США за $500 тысяч
03:09Врач рассказал, как восстановить иммунитет после самоизоляции
03:05Эксперт посоветовала, что делать при потере работы
03:03Лидер группы "Уматурман" рассказал о вторжении неизвестных в его дом
02:55Гитара Курта Кобейна с выступления MTV Unplugged ушла с молотка в США
02:45Демократы в Конгрессе в США проведут расследование увольнения прокурора
02:42Инцидент в Рединге не связан с митингом Black Lives Matter
02:31Эксперт рассказал, за что вам могут запретить выезд за рубеж
02:27Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани прокомментировала трагедию
02:25В ДРК более 60 человек утонули при опрокидывании лодки
Лента новостейМолния