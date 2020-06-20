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Добытый под Калининградом крупный янтарный самородок назвали Гиппократом
Янтарный самородок массой чуть больше одного килограмма, добытый специалистами калининградского янтарного комбината в канун Дня медицинского работника, назвали... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:03
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ростех
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общество
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, ростех, калининградская область, общество

Добытый под Калининградом крупный янтарный самородок назвали Гиппократом

14:03 20.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Калиниградский янтарный комбинат / Cамородок "Гиппократ"Янтарный самородок "Гиппократ"
Янтарный самородок Гиппократ
CC BY-SA 4.0 / Калиниградский янтарный комбинат / Cамородок "Гиппократ"
Янтарный самородок "Гиппократ"
КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Янтарный самородок массой чуть больше одного килограмма, добытый специалистами калининградского янтарного комбината в канун Дня медицинского работника, назвали Гиппократом, сообщила в субботу пресс-служба предприятия.
"Очередной янтарный самородок добыт в Приморском карьере в конце недели. Вес камня составил 1098 граммов. Он имеет неоднородную, ребристую поверхность. В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя "Гиппократ", - рассказали на комбинате.
Экспонаты в музее на территории АО Янтарный комбинат в поселке Янтарный Калининградской области
12 июня, 10:54
Калининградской области добыли три янтарных самородка в канун Дня России
С начала добычного сезона, который из-за ограничений, связанных с коронавирусом, в этом году стартовал во второй половине мая - на два месяца позже обычного, "Гиппократ" стал пятым обнаруженным в Приморском карьере камнем весом свыше килограмма.
Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает один килограмм. Они встречаются достаточно редко и требуют к себе бережного отношения - при воздействии техники самородки могут разломиться. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018-м - 17. В прежние годы на комбинате находили не больше пяти-шести таких камней.
Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.
Калининградский янтарный комбинат образован в 1947 году на базе Кенигсбергской янтарной мануфактуры. С 2013 года входит в Госкорпорацию "Ростех". Расположен в поселке Янтарном, где сосредоточено порядка 90% разведанных мировых запасов янтаря. Сегодня это единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу камня.
Вид на здание АО Янтарный комбинат в поселке Янтарный Калининградской области. Архивное фото.
19 ноября 2018, 16:42
В Калининградской области нашли уникальный янтарный самородок
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