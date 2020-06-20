Добытый под Калининградом крупный янтарный самородок назвали Гиппократом

КАЛИНИНГРАД, 20 июн - РИА Новости. Янтарный самородок массой чуть больше одного килограмма, добытый специалистами калининградского янтарного комбината в канун Дня медицинского работника, назвали Гиппократом, сообщила в субботу пресс-служба предприятия.

"Очередной янтарный самородок добыт в Приморском карьере в конце недели. Вес камня составил 1098 граммов. Он имеет неоднородную, ребристую поверхность. В честь Дня медицинского работника, который в России отметят 21 июня, самородок получил имя "Гиппократ", - рассказали на комбинате.

С начала добычного сезона, который из-за ограничений, связанных с коронавирусом , в этом году стартовал во второй половине мая - на два месяца позже обычного, "Гиппократ" стал пятым обнаруженным в Приморском карьере камнем весом свыше килограмма.

Самородками называются янтарные образования, вес которых превышает один килограмм. Они встречаются достаточно редко и требуют к себе бережного отношения - при воздействии техники самородки могут разломиться. В 2019 году в Приморском карьере обнаружено 18 янтарных самородков, в 2018-м - 17. В прежние годы на комбинате находили не больше пяти-шести таких камней.

Все добытые самородки подлежат оценке Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ (Гохран России). Камни, признанные драгоценными, пополняют госфонд. Часть экземпляров передается в коллекцию комбината, остальные выставляются на аукцион в рамках Международного форума янтарной отрасли Amberforum.