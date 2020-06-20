https://ria.ru/20200620/1573230289.html
На выплату из-за смерти медработников подали около 70 заявлений
Около 70 заявлений подано в Фонд социального страхования на единовременную выплату в связи со смертью медицинских работников, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:03
2020-06-20T14:03
распространение нового коронавируса
алла самойлова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714648_0:223:3139:1988_1400x0_80_0_0_21d0a379c7322b813036e7ff48d0ff38.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)