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На выплату из-за смерти медработников подали около 70 заявлений
Около 70 заявлений подано в Фонд социального страхования на единовременную выплату в связи со смертью медицинских работников, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:03
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алла самойлова
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353
60
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353
60
алла самойлова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

На выплату из-за смерти медработников подали около 70 заявлений

14:03 20.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОЛГОГРАД, 20 июн - РИА Новости. Около 70 заявлений подано в Фонд социального страхования на единовременную выплату в связи со смертью медицинских работников, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что почти 500 медиков, заразившихся коронавирусом, скончались в России. В пресс-службе ведомства позднее сообщили, что озвученные сведения не являются официальными, речь о данных, циркулирующих в интернете.
"В Фонд соцстрахования 68 заявлений (подано - ред.) по летальным исходам медицинских работников. Это те цифры, которые официальны. По 17 случаям уже произведены выплаты", - сообщил Мурашко.
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