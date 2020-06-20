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Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд
ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ МЕДИКОВ ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД: В ПЕРИОД СЕРЬЕЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ ВЫ МУЖЕСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕТЕ СВОЙ ДОЛГ РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T14:02
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Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

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