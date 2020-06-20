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Четвертый тест депутата Ионина на COVID-19 оказался положительным
Депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил о том, что получил результаты четвертого за время болезни теста на коронавирус, тест оказался... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:58
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий ионин, общество

Четвертый тест депутата Ионина на COVID-19 оказался положительным

13:58 20.06.2020
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© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил о том, что получил результаты четвертого за время болезни теста на коронавирус, тест оказался положительным.
"Подоспели результаты четвертого за время болезни теста. Снова положительный. Covid отступать не хочет. Лечимся дальше", - написал Ионин в своем Telegram.
Ионин 5 июня сообщил РИА Новости, что у него диагностирован коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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