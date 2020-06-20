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Четвертый тест депутата Ионина на COVID-19 оказался положительным
Депутата Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин сообщил о том, что получил результаты четвертого за время болезни теста на коронавирус, тест оказался... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:58
2020-06-20T13:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий ионин
общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий ионин, общество