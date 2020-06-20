В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом

Тело одного ребенка обнаружили накануне вечером в реке Уфа на территории Калининского района города, второго — сегодня утром в реке Белая в Демском районе. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.

На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе нашли автомобиль, на котором Мазов уехал вместе с детьми. Как сообщал источник РИА Новости, следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. В поисках участвовали водолазы, которые ежедневно исследовали реки Белая и Уфимка, но в конце ноября поиски пришлось приостановить из-за ледостава.