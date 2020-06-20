В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Уфе нашли тела двух детей, пропавших осенью прошлого года, сообщается на сайте Следственного комитета.
Тело одного ребенка обнаружили накануне вечером в реке Уфа на территории Калининского района города, второго — сегодня утром в реке Белая в Демском районе. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.
Тридцатисемилетний уфимец Артем Мазов пропал в конце октября прошлого года, после того как поссорился с женой. Уходя из дому, он под предлогом прогулки взял с собой сыновей восьми и пяти лет. Домой он не вернулся, после чего его жена обратилась в полицию.
На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе нашли автомобиль, на котором Мазов уехал вместе с детьми. Как сообщал источник РИА Новости, следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. В поисках участвовали водолазы, которые ежедневно исследовали реки Белая и Уфимка, но в конце ноября поиски пришлось приостановить из-за ледостава.
После исчезновения Мазова следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Поиски мужчины продолжаются, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшей трагедии.