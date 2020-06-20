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В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом
В Уфе нашли тела двух детей, пропавших осенью прошлого года, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T15:49
артем мазов
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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уфа
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1400x0_80_0_0_61e77732857846bc21796e8cf7ae29f9.jpg
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РИА Новости
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353
60
артем мазов, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

В Уфе нашли тела детей, пропавших осенью вместе с отцом

13:58 20.06.2020 (обновлено: 15:49 20.06.2020)
31213
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В Уфе нашли тела двух детей, пропавших осенью прошлого года, сообщается на сайте Следственного комитета.
Тело одного ребенка обнаружили накануне вечером в реке Уфа на территории Калининского района города, второго — сегодня утром в реке Белая в Демском районе. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти.
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Тридцатисемилетний уфимец Артем Мазов пропал в конце октября прошлого года, после того как поссорился с женой. Уходя из дому, он под предлогом прогулки взял с собой сыновей восьми и пяти лет. Домой он не вернулся, после чего его жена обратилась в полицию.
На второй день поисков в лесном массиве в Калининском районе нашли автомобиль, на котором Мазов уехал вместе с детьми. Как сообщал источник РИА Новости, следствие рассматривает различные версии исчезновения мужчины и детей, в том числе не исключает, что отец мог утопить сыновей в реке. В поисках участвовали водолазы, которые ежедневно исследовали реки Белая и Уфимка, но в конце ноября поиски пришлось приостановить из-за ледостава.
После исчезновения Мазова следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Поиски мужчины продолжаются, следствие устанавливает все обстоятельства произошедшей трагедии.
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55182514937
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Артем МазовСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
Популярные комментарии
Наверно предупреждал ее , что детей утопит , не верила .
20 июня, 14:28
freizdorf
2111312
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