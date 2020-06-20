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С места аварии в Норильске вывезли 112 тысяч тонн загрязненного грунта
Специалисты вывезли в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 в Норильске уже более 112 тысячи тонн загрязненного после аварии грунта, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:56
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

С места аварии в Норильске вывезли 112 тысяч тонн загрязненного грунта

13:56 20.06.2020
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© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
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Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты вывезли в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 в Норильске уже более 112 тысячи тонн загрязненного после аварии грунта, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб.
"Вывезено в промышленный отвал с начала работ после аварии 112 тысяч 253 тонны загрязненного поверхностного грунта, в том числе 8 тысяч 939 тонн за минувшие сутки", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 находится на расстоянии 2,5 километра от места аварии.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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