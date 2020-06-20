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В Афганистане при взрыве мины погибли три силовика
Три представителя сил безопасности погибли и трое получили ранения в результате взрыва придорожной мины в западной афганской провинции Герат, сообщает телеканал РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:53
герат (провинция)
афганистан
талибан
в мире
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герат (провинция), афганистан, талибан, в мире

В Афганистане при взрыве мины погибли три силовика

13:52 20.06.2020 (обновлено: 13:53 20.06.2020)
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© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии
© AP Photo / Rahmat Gul
Военнослужащие афганской национальной армии. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Три представителя сил безопасности погибли и трое получили ранения в результате взрыва придорожной мины в западной афганской провинции Герат, сообщает телеканал Tolo News.
Представитель полиции провинции Атикулла Васиик заявил каналу, что инцидент произошел на шоссе, которое ведет из города Герат в населенный пункт Ислам-Кала.
При этом представитель правительства Герата сообщил агентству Синьхуа, что за нападением стоят представители радикального движения "Талибан". Талибы пока не взяли на себя ответственность, добавляет агентство.
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Герат (провинция)АфганистанТалибанВ мире
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