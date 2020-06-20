https://ria.ru/20200620/1573229971.html
В Красноярском крае число умерших с коронавирусом приблизилось к 90
Семь человек с диагнозом коронавирусная инфекция скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 86, сообщили... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:52
2020-06-20T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
красноярский край
красноярск
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красноярский край
красноярск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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