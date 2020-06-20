В Красноярском крае число умерших с коронавирусом приблизилось к 90

По данным властей на 14.00 субботы, 20 июня, в крае зарегистрировано всего 7432 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 152 случая заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 258,6. Темп прироста за сутки - 2,1%.