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Распространение нового коронавируса
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В Красноярском крае число умерших с коронавирусом приблизилось к 90
Семь человек с диагнозом коронавирусная инфекция скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 86, сообщили... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, красноярский край, красноярск

В Красноярском крае число умерших с коронавирусом приблизилось к 90

13:52 20.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
Медицинский работник в реанимационном отделении больницы № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Семь человек с диагнозом коронавирусная инфекция скончались за сутки в Красноярском крае, общее число летальных случаев в регионе выросло до 86, сообщили журналистам в краевом минздраве.
"За сутки умерли семь человек, все из Красноярска. Четыре женщины и трое мужчин. Всего летальных 86. На аппаратах 52 человека. Всего выздоровело 2673", - сказали в минздраве.
По данным властей на 14.00 субботы, 20 июня, в крае зарегистрировано всего 7432 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 на 54 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 152 случая заболевания. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 258,6. Темп прироста за сутки - 2,1%.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Красноярский крайКрасноярск
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