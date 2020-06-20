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В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ
Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружен в субботу днем при проведении земляных работ на набережной Марка Шагала на юге... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:51
москва
происшествия
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1400x0_80_0_0_2d10a033699b49833f993112e201b6e3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
москва, происшествия

В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен ВОВ

13:51 20.06.2020
115
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружен в субботу днем при проведении земляных работ на набережной Марка Шагала на юге Москвы, сказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома №1, корпус 1, на набережной Марка Шагала при проведении земляных работ обнаружен предмет, похожий на снаряд", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль скорой помощи на Украине
27 мая, 22:01
Житель Одесской области погиб из-за взрыва снаряда времен войны
По его словам, место опасной находки оцеплено сотрудниками полиции. Ожидается прибытие инженерно-саперного отряда.
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МоскваПроисшествия
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