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Распространение нового коронавируса
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Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 28 тысяч
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 28 тысяч, число скончавшихся превысило 500, сообщает телеканал... РИА Новости, 20.06.2020
2020-06-20T13:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, афганистан, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 28 тысяч

13:48 20.06.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 28 тысяч, число скончавшихся превысило 500, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 28 424 человек, 569 пациентов с COVID-19 скончались.
За последние 24 часа медики зарегистрировали 546 новых случаев заражения и 21 смерть.
Отмечается, что за все время выздоровели более 8 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф
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