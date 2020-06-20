Число случаев заражения коронавирусом в Афганистане превысило 28 тысяч

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 28 тысяч, число скончавшихся превысило 500, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Афганистане заразились 28 424 человек, 569 пациентов с COVID-19 скончались.
За последние 24 часа медики зарегистрировали 546 новых случаев заражения и 21 смерть.
Отмечается, что за все время выздоровели более 8 тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,3 миллиона случаев заражения, свыше 450 тысяч человек скончались.
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